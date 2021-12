I quotidiani di oggi si occupano in apertura di notizie diverse: chi segue quelle sul coronavirus titola sulle preoccupazioni per l’aumento dei contagi, sull’andamento delle vaccinazioni e su nuove restrizioni che potrebbero essere introdotte nel periodo natalizio, oltre ai cambi di colore per alcune regioni. Le altre notizie in apertura sono le ipotesi sul prossimo presidente della Repubblica, il contenuto dell’emendamento del governo alla legge di bilancio, le motivazioni della sentenza di condanna dell’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano, la morte di due bambini per l’incendio in un campo nomadi vicino a Foggia, mentre i giornali sportivi si occupano della vittoria con la Salernitana dell’Inter, che per il momento aumenta il suo vantaggio in testa alla classifica.