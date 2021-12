La nave Ever Given ha attraversato per la prima volta il Canale di Suez dopo l’incidente di marzo

La nave portacontainer Ever Given ha attraversato per la prima volta il Canale di Suez dopo l’incidente di marzo, in cui rimase incastrata nella parte superiore del canale bloccando il traffico per quasi una settimana causando danni e ritardi per i commerci di tutto il mondo. La Ever Given è entrata nel canale domenica mattina, ed è arrivata a Port Said, nel Mar Mediterraneo, nel primo pomeriggio, senza incidenti.

È il primo viaggio che la Ever Given compie dopo avere subito delle riparazioni in Cina, a ottobre: subito dopo è partita per il Medio Oriente. Al momento è diretta verso il porto di Rotterdam, nei Paesi Bassi: Bloomberg scrive che la sua stiva è quasi piena.