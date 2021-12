La maggior parte dei giornali di oggi si occupa in apertura ancora delle notizie sul coronavirus, con l’aumento dei contagi, l’andamento della campagna di vaccinazione e i controlli per verificare il rispetto delle norme per limitare la diffusione dell’epidemia; Repubblica titola invece sui dati delle ispezioni del ministero del Lavoro sul caporalato, il Manifesto si occupa dello sciopero generale di CGIL e UIL del 16 dicembre, il Giornale, Libero e la Verità aprono sulle dimissioni del dirigente del ministero dell’Interno a seguito dell’inchiesta sul caporalato in Puglia in cui è coinvolta la moglie, e il Sole 24 Ore e Domani aprono sui dati dell’inflazione negli Stati Uniti a novembre.