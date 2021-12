Celebripost

Tra quelli che valeva la pena fotografare in settimana ci sono il presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla prima alla Scala di Milano, Maria Ressa in un selfie tra premi Nobel scattato dalla stessa giornalista, Chris North e Sarah Jessica Parker alla prima della nuova serie And Just Like That (cioè “Mr. Big” e “Carrie Bradshaw” di Sex and the City, di cui la serie è un sequel) e Rachel Zegler e Rita Moreno alla prima di West Side Story, remake di Steven Spielberg del film omonimo, a sua volta tratto da un popolare musical degli anni 50.