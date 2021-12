Stamattina la maggior parte dei quotidiani nazionali apre con le nuove norme sul Green Pass, che entrano in vigore oggi. Proseguono poi gli articoli di analisi e retroscena sull’elezione del nuovo presidente della Repubblica, prevista per gennaio: il Tempo si fa notare per un appello che rivolge in prima pagina ai leader del centrodestra. Sui giornali sportivi si parla soprattutto dell’ultima giornata di Serie A, con la faticosa vittoria della Juventus contro il Genoa che ha chiuso le partite della domenica.