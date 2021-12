Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio d’Arabia Saudita di Formula 1, penultima gara della stagione, corsa domenica sera sul circuito cittadino di Gedda. In un Gran Premio segnato da continue interruzioni e due ripartenze, Hamilton ha preceduto al traguardo Max Verstappen, penalizzato di 5 secondi per gli sviluppi di un incidente avuto proprio con Hamilton a pochi giri dal termine che potrebbe portare ad altre sanzioni a gara conclusa (anche modificando l’ordine di arrivo).

Per l’assegnazione del titolo mondiale si dovrà aspettare l’ultimo Gran Premio della stagione, in programma il prossimo fine settimana ad Abu Dhabi. Dopo la gara di Gedda, infatti, Hamilton e Verstappen hanno gli stessi punti in classifica (369,5). Ad Abu Dhabi chi arriverà prima dell’altro vincerà il titolo mondiale.