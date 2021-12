Il meteo di domani, domenica 5 dicembre

Secondo le previsioni del Servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare, la giornata di domani, domenica 5 dicembre, sarà caratterizzata da tempo instabile e variabile su tutto il paese. Dalla mattina sono previste nevicate sull’arco alpino nord-orientale e sull’Appennino tosco-emiliano, mentre in Pianura Padana, nel Centro-Sud e nelle isole pioverà per buona parte della giornata, in alcune zone anche con temporali. Cielo sereno o coperto altrove, con temperature perlopiù stazionarie.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.