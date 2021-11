L’apertura di tutti i giornali di oggi è dedicata alle preoccupazioni per la diffusione della nuova variante Omicron del coronavirus, che hanno provocato gravi perdite ieri in tutte le borse e portato alla decisione dell’Unione Europea di bloccare i voli in arrivo da sette paesi dell’Africa meridionale. Le altre notizie principali sulle prime pagine sono la visita a Roma del presidente francese Macron per firmare il trattato del Quirinale con l’Italia, le dimissioni da amministratore delegato di TIM di Gubitosi, il rinvio a giudizio di Ciro Grillo e altre tre persone per violenza sessuale, e il sorteggio per le qualificazioni ai Mondiali di calcio in Qatar, con l’Italia che affronterà la Macedonia del Nord e, in caso di vittoria, una fra Portogallo e Turchia.