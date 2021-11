Giovedì mattina è scoppiato un incendio all’interno di una miniera di carbone nella regione siberiana di Kemerovo, in Russia: i media locali dicono che è morta una persona e che ci sono 43 feriti, di cui 2 gravi. Nella miniera, che si trova a Listvyazhnaya, stavano lavorando 285 persone: di queste, 236 sono state estratte dalla miniera. I soccorsi sono ancora sul luogo per estrarre le altre e per verificare se ci sono altri morti.