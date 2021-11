Il Manchester United ha esonerato l’allenatore Ole Gunnar Solskjaer

La squadra di calcio inglese del Manchester United ha esonerato l’allenatore Ole Gunnar Solskjaer, che ricopriva l’incarico dal 2018. Il club, uno dei più ricchi d’Europa grazie agli investimenti della proprietà americana, non aveva vinto nessun trofeo con Solskjaer, che aveva sostituito José Mourinho, nonostante molti grandi giocatori in rosa. In questa stagione, in cui peraltro era arrivato anche Cristiano Ronaldo dalla Juventus, lo United sta andando particolarmente male: ha vinto solo due delle otto partite, che hanno compreso una sconfitta per 5 a 0 contro il Liverpool e quella di sabato per 4 a 1 contro il Watford allenato da Claudio Ranieri, decisiva nella decisione della società sull’allenatore.

A sostituire temporaneamente Solskjaer sarà Michael Carrick, storico ex giocatore e attuale collaboratore tecnico.