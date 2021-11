I giornali di oggi si occupano in apertura di notizie diverse: molti seguono le notizie sul coronavirus, con l’aumento dei casi registrati in Europa, le nuove restrizioni allo studio da parte del governo italiano per contrastare la diffusione del virus e la campagna di richiamo per il vaccino, altri titolano sullo stato di salute della maggioranza, dopo che ieri il governo è stato battuto per due volte al Senato su emendamenti al decreto “capienze”. La Stampa e il Manifesto aprono invece sul bambino morto fra i migranti bloccati al confine fra Bielorussia e Polonia, il Sole 24 Ore titola sull’assegno unico per i figli che entrerà in vigore dal prossimo marzo, e i giornali sportivi presentano le partite del campionato di Serie A, che riprende domani dopo la pausa per le nazionali.