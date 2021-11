Ci sono state due forti scosse di terremoto nel sud dell’Iran

Domenica pomeriggio in Iran ci sono state due forti scosse di terremoto nella provincia di Hormozgan, nel sud del paese: una persona è morta dopo essere stata schiacciata dalla caduta di un palo dell’elettricità. Il Centro Sismologico Nazionale ha detto che le scosse sono state di magnitudo 6.4 e 6.3 e che l’epicentro è stato localizzato vicino all’isola di Qeshm, nello stretto di Hormuz, che separa la penisola arabica dalle coste dell’Iran.

Le scosse, avvertite anche nel nord degli Emirati Arabi Uniti e in Oman, hanno fatto alzare nuvole di terra dal suolo e dalle montagne. Sono stati segnalati danni ad alcuni edifici nella città costiera di Bandar Abbas, a una sessantina di chilometri dall’epicentro.

Wow. Lorries shaking on side of road, dust emanating from trembling hills and mountains as magnitude 6.3 Earthquake hit South #Iran: pic.twitter.com/5xN0Nrfymh

— Joyce Karam (@Joyce_Karam) November 14, 2021