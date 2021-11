In Russia continuano ad aumentare le morti giornaliere per COVID-19

Sabato mattina la Russia ha comunicato che nelle precedenti 24 ore sono state registrate 1.241 morti causate dalla COVID-19, il numero più alto fra quelli comunicati quotidianamente dall’inizio della pandemia. I nuovi casi confermati nelle ultime 24 ore sono stati 39.256. I decessi totali comunicato dall’inizio della pandemia sono più di 248mila. In Russia, il paese al mondo in cui secondo i dati ufficiali sono morte più persone per il coronavirus, è vaccinata circa una persona su tre e sia i casi che il numero dei morti sono in aumento da ormai diverse settimane.

– Leggi anche: La Russia non si fida del suo vaccino