Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: molti si occupano delle parole del presidente della Repubblica Mattarella, che ricordando l’ex presidente della Repubblica Leone ha citato un suo messaggio al Parlamento in cui si esprimeva contro un secondo mandato presidenziale. Le altre notizie principali sono l’andamento della COP26 a Glasgow, l’andamento dei contagi da coronavirus e della campagna vaccinale, la condanna a 4 anni di uno psicoterapeuta coinvolto nella vicenda degli affidi nel comune di Bibbiano, e la presentazione della partita di stasera fra Italia e Svizzera, che potrebbe essere decisiva per la qualificazione ai mondiali di calcio in Qatar dell’anno prossimo.