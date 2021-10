I contenuti della legge di bilancio per il 2022 approvata ieri dal Consiglio dei ministri e presentata dal presidente del Consiglio Draghi in una conferenza stampa sono la notizia in apertura su tutti i giornali di oggi: i punti principali sui quali si soffermano i titoli sono i 12 miliardi stanziati per la riduzione delle tasse, l’intervento sulle pensioni con il passaggio a “quota 102” per l’anno prossimo, con l’innalzamento a 64 anni dell’età minima per andare in pensione, la conferma del reddito di cittadinanza con maggiori controlli, e la proroga del superbonus al 110% per le ristrutturazioni.