Celebripost

Diretto dalla regista Chloe Zhao, Eternals è uno dei più attesi film Marvel ed arriverà nelle sale italiane dal 3 novembre: nei giorni scorsi gli attori che lo interpretano – Angelina Jolie, Kit Harington e Richard Madden, tra gli altri – erano a varie prime in giro per il mondo. Per chi non ne sapesse niente, gli Eterni sono un gruppo di esseri praticamente immortali, hanno tutti diversi superpoteri e nei fumetti Marvel si racconta che abbiano avuto un grande ruolo nella storia dell’umanità. Eterni a parte, nell’ultima settimana valeva anche la pena fotografare la principessa giapponese Mako che lascia la sua casa e rinuncia all’eredità che le spetterebbe per sposare il suo fidanzato non nobile, un matrimonio tra reali greci, Kristen Stewart alla prima di Spencer, e poi Megan Thee Stallion, Barack Obama e Anya Taylor-Joy.