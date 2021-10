Il ginnasta Nicola Bartolini ha vinto l’oro nel corpo libero ai Mondiali di ginnastica artistica, il primo italiano a riuscirci

Il ginnasta Nicola Bartolini ha vinto l’oro nel corpo libero maschile ai Campionati mondiali di ginnastica artistica di Kitakyushu, in Giappone: è il primo italiano a vincere l’oro in questa specialità. Bartolini ha totalizzato un punteggio di 14.800, arrivando primo davanti al ginnasta giapponese Kazuki Minami (argento) e al finlandese Emil Soravuo (bronzo). Sei mesi fa, Bartolini aveva ottenuto il bronzo agli Europei organizzati a Basilea (Germania), quello di oggi è il suo primo successo ai Mondiali. L’ultima medaglia in questa specialità per l’Italia risaliva al 1966, quando Franco Menichelli aveva vinto il bronzo.