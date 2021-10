Il meteo di domani, domenica 17 ottobre

Secondo le previsioni del Servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare, nella giornata di domani, domenica 17 ottobre, il tempo sarà perlopiù stabile, con temperature in leggero aumento in tutto il paese. Al Nord e al Centro Nord è previsto cielo sereno dalla mattina alla sera, con nebbia in Pianura Padana nelle prime ore della giornata e qualche nube sparsa sull’arco alpino. Al Sud il cielo sarà invece perlopiù coperto, con piogge (anche intense) previste in Sicilia tra il mattino e il pomeriggio, e di notte nella Puglia centrale.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.