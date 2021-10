Tutti i giornali titolano in apertura sull’entrata in vigore da oggi dell’obbligo di green pass nei posti di lavoro, con le proteste di chi si oppone a questa norma, le richieste per ottenere la possibilità di fare i tamponi gratis, e le tensioni che si potrebbero creare a causa di queste proteste. Solo Repubblica e il Manifesto fanno una scelta diversa, aprendo sulla sospensione del processo per la morte di Giulio Regeni decisa dal tribunale di Roma per la mancata notifica agli imputati.