Almeno 46 persone sono morte in un incendio in un palazzo nel sud di Taiwan

Nella notte tra mercoledì e giovedì c’è stato un grosso incendio in un edificio nella città di Kaohsiung, nel sud dell’isola di Taiwan. Nell’incendio sono morte 46 persone e altre 41 sono state ferite. Il sindaco della città ha detto che l’edificio era parzialmente abbandonato: al primo piano negli anni scorsi c’erano ristoranti, club di karaoke un cinema, che però ormai erano chiusi da tempo. Al momento non si conoscono ancora le cause dell’incendio e ci sono indagini in corso.