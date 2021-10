L’Antitrust ha multato due società del gruppo Facile.it per 7 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette, ingannevoli e aggressive

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), quella che siamo abituati a chiamare “Antitrust”, ha multato due società del gruppo Facile.it per 7 milioni di euro per «pratiche commerciali scorrette, ingannevoli e aggressive». La multa riguarda i servizi di comparazione e preventivazione nei settori finanziario e assicurativo offerti online dalle società. In particolare, l’AGCM ha multato per 1 milione e 50mila euro Facile.it Mediazione Creditizia S.p.A. e per 5 milioni e 950mila euro Facile.it Broker, di Assicurazioni S.p.A.

L’AGCM ha fatto riferimento a due pratiche commerciali scorrette. La prima, ritenuta di natura ingannevole, riguarda la poca trasparenza sul fatto che i risultati della comparazione dei prestiti siano provvisori e possano pertanto risultare sconvenienti in seguito alle valutazioni del merito creditizio fatte dai singoli istituti finanziari.

La seconda, ritenuta di natura aggressiva, riguarda sia i prestiti che le polizze RC Auto: il comunicato dell’AGCM spiega che il sito Facile.it proponeva «al consumatore in modo insistente, tramite l’utilizzo di pop up automatici, una polizza assicurativa abbinata ai prestiti personali anche a soggetti che in un primo momento avevano manifestato la volontà di non stipulare la polizza stessa». In più, i clienti che non avevano espressamente chiesto di essere richiamati dopo aver salvato il preventivo venivano sollecitati telefonicamente. Questa condotta è stata definita dall’AGCM una «forma di pressione indebita, in grado di condizionare le scelte» dei consumatori.