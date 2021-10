La notizia di apertura su tutti i giornali di oggi sono ancora gli scontri e le violenze durante la manifestazione di sabato a Roma dei “no green pass”, con gli arresti di 12 persone di estrema destra, le richieste di scioglimento dei movimenti neofascisti e le accuse di Meloni e Salvini alla ministra dell’Interno Lamorgese per la gestione dell’ordine pubblico. Le altre notizie di cui si parla sulle prime pagine sono le incertezze sulla gestione dell’obbligo del green pass nei posti di lavoro che entrerà in vigore da venerdì e la vittoria dell’Italia sul Belgio nella finale per il terzo posto della Nations League.