Tyson Fury ha battuto per KO Deontay Wilder e ha così mantenuto il titolo mondiale WBC dei pesi massimi

Nella notte tra sabato e domenica, a Las Vegas, il pugile britannico Tyson Fury ha battuto per KO lo statunitense Deontay Wilder ed è quindi riuscito a mantenere la cintura WBC dei pesi massimi. È la seconda volta che Fury, ancora imbattuto nella sua carriera, vince contro Wilder ed è la terza in cui i due si sono incontrati (nella prima avevano pareggiato). Fury ha vinto all’undicesimo round, in un incontro avvincente, in cui a entrambi i pugili è capitato di andare al tappeto, e che il Guardian ha definito «di estrema intensità sia fisica che mentale».