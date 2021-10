Un aereo è precipitato nel Tatarstan, in Russia, e 15 persone sono morte

Un aereo che trasportava un gruppo di paracadutisti è precipitato nel Tatarstan, in Russia: il ministero delle Emergenze russo ha detto all’agenzia di stampa statale RIA Novosti che a bordo c’erano 22 persone e 15 sono morte. L’aereo era un L 410, un modello progettato alla fine dagli anni Sessanta dall’azienda cecoslovacca Let e usato per voli regionali, ed è caduto vicino alla cittadina di Menzelinsk. A settembre un altro L 410 aveva dovuto fare un atterraggio di emergenza nella regione di Irkutsk: delle 16 persone a bordo, quattro erano morte.

