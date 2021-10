Le previsioni meteo per domenica 10 ottobre

Chi ha in programma di fare una gita domenicale da qualche parte nel Nord può stare tranquillo: domani sarà una giornata soleggiata, fatta eccezione per qualche cielo nuvoloso in tarda mattinata, in tutta l’Italia settentrionale. Pioverà invece nelle Marche, in Abruzzo, nel sud del Lazio, in Salento, nel sud della Calabria e in parte della Sicilia. Nel resto delle regioni centrali il cielo sarà prevalentemente soleggiato, più variabile al Sud.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.