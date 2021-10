Sono due le notizie principali in apertura sui giornali di oggi: l’incidente di San Donato Milanese, dove un aereo da turismo è precipitato su un palazzo in costruzione provocando la morte di tutti e otto i passeggeri a bordo, e le elezioni amministrative in corso in molte grandi città, con le operazioni di voto che si chiuderanno oggi alle 15. I giornali sportivi commentano i risultati della domenica in Serie A, con le vittorie di Napoli e Milan, e festeggiano la vittoria di Colbrelli nella Parigi-Roubaix di ciclismo.