Sulla maggior parte dei giornali di oggi il titolo di apertura è dedicato alla chiusura della campagna elettorale per le elezioni amministrative di domenica e lunedì e ai possibili effetti sul voto delle indagini sull’ex responsabile della comunicazione della Lega Morisi e sul parlamentare europeo di Fratelli d’Italia Fidanza, mostrato in un’inchiesta di Fanpage mentre chiede finanziamenti illegali per la campagna elettorale di una candidata del partito. Il Giornale si occupa invece di immigrazione e della condanna dell’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano, mentre il Manifesto e Avvenire aprono sulla manifestazione sul clima di ieri a Milano di Fridays for Future con Greta Thunberg.