La maggior parte dei giornali di oggi si occupa in apertura dell’indagine sull’ex responsabile della comunicazione social della Lega Luca Morisi, accusato da due ragazzi di aver ceduto loro droga. Altri giornali rimangono sui risultati delle elezioni politiche in Germania e sulle trattative fra i partiti per formare un nuovo governo, che nell’ipotesi considerata oggi più probabile dovrebbe comprendere socialdemocratici, liberali e verdi, mentre la Stampa intervista il leader del Movimento 5 Stelle Conte, e il Messaggero e il Secolo XIX titolano sulle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico per l’aumento della capienza per gli spettacoli al chiuso e all’aperto.