La Corea del Nord ha fatto un altro test missilistico, il quarto nell’ultimo mese

Martedì mattina la Corea del Nord ha lanciato un missile a corto raggio nel mare a est del paese: è il quarto test missilistico in un mese. La notizia del lancio è stata comunicata dalla Corea del Sud, con cui nel luglio di quest’anno il governo nordcoreano aveva riaperto le comunicazioni per tentare di ridurre le tensioni nella regione. Per ora comunque la Corea del Nord sta continuando a potenziare il suo arsenale e a testare missili, in alcuni casi violando le risoluzioni delle Nazioni Unite.