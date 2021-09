La notizia principale in apertura sui giornali di oggi è il risultato delle elezioni in Germania, con il netto calo della CDU (l’Unione Cristiano Democratica) e l’avanzata della SPD (il Partito Socialdemocratico) che sembrano al momento rendere difficile la formazione di un nuovo governo. Il Giornale e il Resto del Carlino titolano invece sugli effetti del Covid sulle cure ospedaliere per altre patologie, il Fatto apre sull’ipotesi di introdurre in Italia il salario minimo, e Domani indaga sulla rete di relazioni del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte.