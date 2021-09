Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: molti si occupano della decisione del governo sul ritorno al lavoro in presenza per i dipendenti pubblici a partire dal 15 ottobre, alcuni commentano ancora la sentenza di appello al processo sulla trattativa fra Stato e mafia. Repubblica apre sull’arresto in Sardegna e il successivo rilascio del leader indipendentista catalano Puigdemont, il Manifesto segue le manifestazioni di ieri degli studenti di Fridays for Future, Avvenire titola sulle elezioni politiche di domani in Germania, e i giornali sportivi presentano le partite della sesta giornata di Serie A.