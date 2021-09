Sulle prime pagine di oggi si parla soprattutto di coronavirus, con l’approvazione definitiva in Parlamento del decreto sull’estensione dell’obbligo del green pass nei luoghi di lavoro, l’andamento dei contagi e delle vaccinazioni, e l’avvio della somministrazione della terza dose alle persone “fragili”. Repubblica apre invece sugli interventi dei presidenti degli Stati Uniti Biden e della Cina Xi all’assemblea generale dell’ONU, la Stampa intervista il ministro per le Infrastrutture Giovannini, il Sole 24 Ore e il Dubbio si occupano della riforma della giustizia, e i giornali sportivi aprono sulla vittoria dell’Inter sulla Fiorentina in Serie A.