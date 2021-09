La notizia principale in apertura su tutti i giornali di oggi è l’estensione dell’obbligo del green pass nei posti di lavoro sia pubblici che privati che dovrebbe essere decisa nel Consiglio dei ministri di oggi per entrare in vigore a ottobre, e che è stata presentata ieri nell’incontro fra il governo e i sindacati. Repubblica apre invece sul discorso sullo Stato dell’Unione di Ursula von der Leyen al Parlamento Europeo di Strasburgo, il Manifesto si occupa dei guadagni delle compagnie farmaceutiche produttrici dei vaccini contro il coronavirus, e i giornali sportivi commentano le sconfitte di Inter e Milan in Champions League.