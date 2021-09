La maggior parte dei giornali di oggi titola in apertura sulle discussioni sull’estensione dell’obbligo del green pass nei posti di lavoro e sulla riapertura delle scuole, che riprendono oggi le lezioni in molte regioni. La Stampa titola invece sul rapimento del bambino sopravvissuto all’incidente della funivia del Mottarone, portato in Israele dal nonno, Repubblica e Domani si occupano della situazione in Afghanistan, il Messaggero apre sui possibili contenuti della manovra economica, Libero critica il referendum sulla liberalizzazione della cannabis, e i giornali sportivi commentano i risultati della Serie A, con le vittorie di Milan e Roma che raggiungono il Napoli in testa alla classifica.