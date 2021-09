Weekly Beasts

Ci sono diversi cani, nella raccolta bestiale del Post di questa settimana: Benny, quello della regista Ana Lily Amirpour, ha sfilato sul tappeto rosso del festival di Venezia e Roscoe è arrivato al Gran Premio di Monza al fianco del padrone Lewis Hamilton. A New York, alla sfilata della designer Laquan Smith, c’erano almeno due cani barboni pettinati di tutto punto per l’occasione, ma c’è anche chi si è umilmente accontentato di farsi coccolare dalla duchessa di Cornovaglia. Lontano dai riflettori, invece, ci sono panda che si grattano, giraffe sguaiate e svariati pappagalli in cerca di affetto.