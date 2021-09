Almeno 10 persone sono morte in un incendio in un ospedale per malati di COVID-19 in Macedonia del Nord

Almeno 10 persone sono morte in un incendio divampato mercoledì sera in un ospedale per malati di COVID-19 in Macedonia del Nord. L’ospedale si trova nella città di Tetovo, nel nord-ovest del paese, e l’incendio è iniziato intorno alle 21 di mercoledì: secondo il primo ministro macedone Zoran Zaev, sarebbe stato causato da un’esplosione. Le fiamme nel frattempo sono state spente e diversi feriti portati in ospedale a Skopje, ma non è ancora chiaro quante persone fossero ricoverate nell’ospedale al momento dell’incendio. Secondo le autorità locali il numero dei morti potrebbe salire nelle prossime ore.

Horrendous fire in Tetovo, N. Macedonia. Many casualties reported. No verified casualties and injured numbers. #fire #tetovo pic.twitter.com/yvuN4NfqZV — Besian Rustemi (@Besirustemi) September 8, 2021