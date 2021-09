La maggior parte dei giornali si occupa in apertura dell’estensione all’obbligo del green pass che dovrebbe essere decisa nel Consiglio dei ministri di oggi e dovrebbe essere limitata ai lavoratori di mense e pulizie nelle scuole e nelle RSA, contrariamente alle prime previsioni che sembravano riguardare tutti i posti di lavoro. Il Messaggero apre invece sulla situazione di Alitalia dopo la sanzione dell’Unione Europea per i prestiti concessi dal governo italiano, il Giornale e Libero si preoccupano per la ripresa delle riscossioni delle cartelle esattoriali, e i giornali sportivi titolano sulla vittoria per 5-0 dell’Italia sulla Lituania, grazie ai gol dei giovani attaccanti Kean e Raspadori.