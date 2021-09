Novak Djokovic ha battuto Matteo Berrettini nei quarti di finale degli US Open di tennis

Il tennista serbo Novak Djokovic ha battuto l’italiano Matteo Berrettini nei quarti di finale degli US Open, uno dei tornei di tennis più importanti al mondo, in corso a New York negli Stati Uniti. Berrettini aveva iniziato vincendo il primo set, ma Djokovic ha poi vinto nettamente i successivi tre set: la partita si è conclusa con il punteggio di 5-7, 6-2, 6-2, 6-3. I due tennisti avevano già giocato contro pochi mesi fa, nella finale di Wimbledon, vinta da Djokovic.

Domani Djokovic, che è il numero 1 al mondo nella classifica ATP, giocherà in semifinale contro il tedesco Alexander Zverev, che il mese scorso lo aveva battuto nella semifinale del torneo olimpico di Tokyo 2020.

Oltre al torneo di Wimbledon, quest’anno Djokovic ha vinto anche gli Australian Open e il Roland Garros: se vincesse anche gli US Open otterrebbe il cosiddetto “Grande Slam”, ovvero la vittoria dei quattro tornei di tennis più importanti nel corso dell’anno solare. L’ultimo tennista maschio a riuscirci era stato l’australiano Rod Laver nel 1969, mentre nel tennis femminile l’ultima era stata la tedesca Steffi Graf nel 1988.