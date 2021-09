Le discussioni fra i partiti che sostengono la maggioranza sull’estensione dell’utilizzo del green pass e sull’obbligo della vaccinazione contro il coronavirus, dopo le parole del presidente del Consiglio Draghi nella conferenza stampa di giovedì, sono in apertura su quasi tutti i giornali di oggi. Repubblica, Manifesto e l’Osservatore Romano aprono invece sulla situazione in Afghanistan, mentre Libero e Domani si occupano dei movimenti dei partiti in vista delle elezioni amministrative.