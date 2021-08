Sulle prime pagine dei giornali di oggi si parla principalmente di Afghanistan, con le parole del presidente della Repubblica Mattarella sull’accoglienza dei profughi in Europa e il nuovo attacco degli Stati Uniti contro l’ISIS nel paese; le altre notizie riguardano la campagna di vaccinazione contro il coronavirus e le regole sul green pass, l’incendio di ieri di un grattacielo a Milano, e l’arrivo in Louisiana dell’uragano Ida, mentre i giornali sportivi aprono sui risultati della domenica in Serie A, con le vittorie di Milan, Napoli e Roma.