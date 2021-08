Serie A, le partite della seconda giornata e dove vederle

La seconda giornata di Serie A è cominciata venerdì 27 agosto con Udinese-Venezia (3-0) e Verona-Inter, vinta in rimonta dall’Inter con il risultato di 1-3. Sabato giocheranno tra le altre Atalanta, Lazio e Juventus, mentre Roma, Milan e Napoli giocheranno domenica. La seconda giornata sarà seguita da una settimana di sosta del campionato per via delle partite di qualificazione ai Mondiali: la Serie A tornerà nel fine settimana dell’11 e 12 settembre.

Venerdì 27 agosto

18.30

Udinese-Venezia 3-0

20.45

Verona-Inter 1-3



Sabato 28 agosto

18.30

Atalanta-Bologna [Dazn]

Lazio-Spezia [Dazn]

20.45

Fiorentina-Torino [Dazn, Sky]

Juventus-Empoli [Dazn]

Domenica 29 agosto

18.30

Genoa-Napoli [Dazn]

Sassuolo-Sampdoria [Dazn, Sky]

20.45

Milan-Cagliari [Dazn]

Salernitana-Roma [Dazn]