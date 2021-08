Su tutte le prime pagine di oggi il titolo di apertura è dedicato all’Afghanistan, con il bilancio dell’attentato di giovedì che è arrivato a quasi 200 morti, le minacce di reazione contro gli organizzatori dell’attentato del presidente degli Stati Uniti Biden, l’ultimo volo gestito dall’Italia per evacuare gli italiani rimasti e gli afghani richiedenti asilo, e l’incontro fra il presidente del Consiglio Draghi e il ministro degli Esteri russo Lavrov per organizzare una riunione straordinaria del G20 per esaminare la situazione nel paese. I giornali sportivi aprono sul passaggio di Cristiano Ronaldo dalla Juventus al Manchester United e sulla vittoria dell’Inter sul Verona nell’anticipo di Serie A.