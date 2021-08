Celebripost

Nonostante sia agosto e in molti siano ancora in vacanza, qualcuno c’era ancora, che valeva la pena fotografare nei giorni scorsi: Nicole Kidman alle riprese della serie tv Expats a Hong Kong, Lorde in concerto a New York, Michael Caine al festival di Karlovy Vary, Gloria Steinmen alla presentazione di un libro a New York, e Michelle Yeoh, Sandra Oh, Bebe Rexha, Kirby Howell-Baptiste e Kristen Bell a quella dei rispettivi film tra Londra e Los Angeles. Una delle foto migliori della raccolta non riguarda persone famose, ma ritrae un ex soldato americano di 97 anni che incontra di nuovo tre fratelli italiani conosciuti quando erano bambini, durante la Seconda guerra mondiale.