Le due notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono la situazione in Afghanistan, con gli ultimi giorni per organizzare l’evacuazione dall’aeroporto degli afghani in cerca di fuga all’estero, e le discussioni sulle modalità di riapertura delle scuole a settembre e sull’utilizzo del green pass. Domani e il Riformista si occupano invece delle dimissioni richieste per il sottosegretario leghista Durigon, mentre i giornali sportivi titolano sulle trattative per la possibile cessione di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus.