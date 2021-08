La notizia principale in apertura sulla maggior parte dei giornali di oggi è sempre la situazione in Afghanistan, con l’annuncio dei talebani di voler far lasciare il paese solo agli stranieri e la riunione del G7 sulle evacuazioni e i rapporti con il nuovo regime conclusa senza grandi risultati. Le altre notizie principali sulle prime pagine sono le ipotesi di modifiche sull’obbligo dei vaccini, la durata del green pass e la ripresa per scuole e trasporti, le discussioni sulla richiesta di dimissioni del sottosegretario leghista Durigon, e la visita del presidente del Consiglio Draghi a Amatrice nel quinto anniversario del terremoto.