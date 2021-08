A Washington un uomo è chiuso nella sua auto e dice di avere una bomba: la polizia ha evacuato diversi edifici pubblici

A Washington, negli Stati Uniti, la polizia sta negoziando con un uomo che è chiuso nella sua auto e dice di avere una bomba.

L’auto dell’uomo, un pick up nero, è parcheggiata su un marciapiede all’angolo tra First Street e Independence Avenue, vicino alla Biblioteca del Congresso, nel centro della città. La polizia ha evacuato diversi edifici che ospitano uffici del Congresso, che questa settimana non è particolarmente frequentato per via della pausa estiva dei lavori.

Per il momento si sa poco di chi sia l’uomo nell’auto. J. Thomas Manger, il capo della Capitol Police, la polizia di Washington, ha detto che l’uomo è arrivato intorno alle 9.15 di giovedì mattina (ora locale) e che ha detto di avere una bomba al primo agente intervenuto. L’agente, ha detto Manger, ha raccontato di aver visto nell’auto un oggetto che sembrava un detonatore.

Intanto sta circolando un video diffuso questa mattina durante una diretta streaming da un uomo che sembrava essere in un pick-up nella stessa zona dove è in corso l’operazione di polizia. Nel video l’uomo nell’auto dice di avere una bomba e di voler parlare con il presidente statunitense Joe Biden.

