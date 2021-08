Adidas venderà Reebok alla società di investimenti Authentic Brands Group

L’azienda di abbigliamento sportivo Adidas ha annunciato che venderà il marchio Reebok alla società di investimenti Authentic Brands Group. Adidas aveva comprato Reebok nel 2006 per 3,8 miliardi di dollari (circa 3,2 miliardi di euro attuali) in un momento in cui l’azienda era in grande difficoltà, contando di risollevarla. In un comunicato diffuso giovedì, Adidas ha detto di aver trovato un accordo per vendere Reebok ad Authentic Brands Group per 2,1 miliardi di dollari (1,8 miliardi di euro).