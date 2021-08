Il tennista italiano Jannik Sinner ha vinto il torneo Citi Open di Washington

Il tennista italiano Jannik Sinner ha vinto il Citi Open di Washington DC, Stati Uniti, torneo che fa parte del circuito ATP 500 (il quarto circuito tennistico per importanza dopo i tornei del Grande Slam, le ATP Finals e i Masters 1000).

Sinner ha battuto in finale lo statunitense Mackenzie McDonald per 7-5, 4-6, 7-5: per Sinner, che ha 19 anni ed è uno dei giovani tennisti più promettenti al mondo, è la prima vittoria di un torneo dell’ATP 500. Con questa vittoria è diventato anche il più giovane tennista ad aver vinto un torneo di questo circuito, da quando è stato creato nel 2009.

In questa stagione Sinner aveva già vinto un torneo del circuito ATP 250, il Great Ocean Road Open di Melbourne, a febbraio, mentre ad aprile aveva perso in finale nel Miami Open, del circuito Masters 1000. Con la vittoria al Citi Open è passato dal 24esimo al 15esimo posto del ranking mondiale.