Jorge Martin ha vinto il Gran Premio di Stiria della MotoGP

Lo spagnolo Jorge Martin della Ducati ha vinto il Gran Premio della Stiria di MotoGP: per il 23enne è la prima vittoria in carriera nella MotoGP, in cui ha esordito quest’anno. È arrivato davanti a Joan Mir della Suzuki; terzo Fabio Quartararo della Yamaha che rimane primo in classifica nel Motomondiale. Al terzo giro della gara Daniel Pedrosa e Lorenzo Savadori si sono scontrati e le due moto, uscite di pista, sono andate a fuoco: Savadori ne è uscito con una caviglia rotta. La gara è ripartita dopo la bandiera rossa.