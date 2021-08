Michele Quaroni sarà il nuovo ambasciatore italiano in Egitto

Giovedì il Consiglio dei ministri ha nominato i nuovi ambasciatori italiani in Egitto, Turchia, Iraq, Guinea e Congo, rispettivamente Michele Quaroni, Giorgio Marrapodi, Maurizio Greganti, Stefano Pontesilli e Luigi Diodati. Quella di Quaroni, attualmente vice rappresentante permanente italiano presso l’Unione Europea, è una delle nomine più importanti, visto il delicato rapporto istituzionale tra Italia ed Egitto dovuto al processo in corso in Italia per la morte di Giulio Regeni, in cui sono stati rinviati a giudizio quattro agenti dei servizi segreti egiziani.

Già dopo la conclusione delle indagini, l’Egitto aveva comunque fatto sapere che non avrebbe collaborato con l’Italia e che avrebbe agito con un processo autonomo. Quaroni prenderà il posto di Giampaolo Cantini, che era stato ambasciatore in Egitto negli ultimi quattro anni.